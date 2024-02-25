Получившая паспорт США Успенская назвала предателями артистов-эмигрантов

Певица Любовь Успенская, которая получила американское гражданство, в разговоре с mk.ru осудила покинувших Россию после начала СВО артистов.

«Сегодня народ потерял ориентиры. Не так давно люди стали жить лучше, ездить за границу. Но сегодня есть негодяи, которые заработали миллионы и миллиарды, уехали из страны, не потому, что у нас в стране нет свободы слова, как я уезжала, когда-то из России в 70-х годах, когда диктатура была», — уточнила Успенская.

Она добавила, что уезжала в США «со $100 в кармане». По словам Успенской, в отличии от сегодняшних артистов, она ехала за рубеж ради свободы слова, а не с целью защитить свои финансы и инвестиции. Артистка назвала таких звезд «негодяями» и выразила мнение, что они предают Россию своими действиями.

Недавно Успенская заявила, что они с дочерью Татьяной Плаксиной хотят получить российское гражданство. Она уточнила, что получит российский паспорт совсем скоро. По словам артистки, ей с дочерью приходилось сдавать экзамен по русскому языку вместе с таджиками.

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