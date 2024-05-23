Запад обвинили в попытках втянуть Африку в конфликт на Украине

Африканские государства занимают ответственную позицию по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, это не меняется, несмотря на попытки западных государств подключить Африку к своей кампании против Москвы.

«Вы продолжаете быть привержены справедливым оценкам, справедливым подходам, невзирая на навязчивые попытки втянуть африканские страны в русофобскую кампанию Запада», — сказал Лавров своим африканским коллегам на приеме в МИД РФ.

Он добавил, что Москва видит потенциал взаимодействия с государствами Африки. Лавров подчеркнул, что Россия хотела бы вывести отношения со странами региона на уровень стратегического партнерства.

Большинство африканских государств занимают нейтральную позицию по конфликту на Украине, выступая за мирное урегулирование ситуации путем диалога. Они отказываются как от военной помощи Киеву, так и поддержке санкционной кампании Запада против России. Кроме того, многие страны Африки против разрыва отношений с Москвой из-за специальной военной операции на Украине.

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