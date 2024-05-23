С Андреем Тропилло простились под песню The Beatles

В Санкт-Петербурге в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины прошло прощание с советским и российским продюсером Андреем Тропилло. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Тропилло провожали аплодисментами, на церемонии прозвучала его любимая композиция — песня Black Bird группы The Beatles.

Проститься с продюсером пришли лидер группы «Последние танки в Париже» Алексей Никонов, участника группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан, виолончелист «Аквариума» Всеволод Гаккель и другие.

Последние годы жизни Андрей Тропилло проживал в Финляндии. Продюсера не стало в апреле 2024 года в возрасте 73 лет.

В конце 1980-х Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, из-за чего ему пришлось покинуть работу. С начала 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальное существование, на нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth.

Накануне бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев назвал музыкального продюсера Андрея Тропилло профессионалом и пионером своего дела.

Ранее Александр Скляр поблагодарил Тропилло за все, что он сделал для русского рока.