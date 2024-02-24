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Силовики ворвались на концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде

Baza: силовики ворвались на концерт ска-панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Силовики ворвались на концерт ска-панк-группы Distemper, который проходил в ночном клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, несколько человек в масках и без опознавательных знаков на одежде пришли в клуб во время выступления музыкантов. Концерт был приостановлен. По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал, силовики заявили, что на бар поступили жалобы, после чего всем собравшимся сказали лечь на пол. У присутствующих на концерте проверили документы. После проверки документов силовики покинули мероприятие.

Как пишет Baza, концерт будет продолжен.

Музыканты ска-панк-группы Distemper, комментируя в своем Telegram-канале сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что «все в порядке».

До этого неизвестный попытался сорвать концерт певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) в Екатеринбурге.

Ранее Росгвардия прервала концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт».

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