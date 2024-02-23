Звезда «Холопа» родила второго ребенка

Российская актриса Ольга Дибцева родила второго ребенка. Об этом сообщает StarHit.

Согласно информации издания, 13 февраля у звезды фильма «Холоп» родилась дочь.

В сентябре 2023 года Дибцева сообщила, что разводится с предпринимателем Романом Бочаровым после пяти лет брака. В их союзе родилась дочь Серафима в 2019 году. В декабре актриса рассказала, что беременна во второй раз от нового возлюбленного.

Дибцева болела анорексией и булимией. Актриса отметила, что у нее эта проблема с детства — она морила себе диетами и могла неделю есть одни белки и грейпфруты. Артистка боялась выходить на улицу, потому что все увидят, что она якобы толстая.

Звезда призналась, что ее расстройство ухудшилось зимой 2023 года во время съемок сериала «Семейка». Она объяснила, что в тот период испытывала «дикий» стресс и страдала депрессией.

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