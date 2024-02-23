Певец Сергей Лазарев нашел жилье для «диско-бабушки» Лидии Уляшовой, поразившей его своими танцами на концерте в Сыктывкаре. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать», — написал он.

Артист также опубликовал фото с улыбающейся бабушкой за накрытым для чаепития столом.

По словам Лазарева, подходящую квартиру арендовали только спустя десять дней поисков, поскольку пенсионерке требовались определенный район и этаж. Теперь он проследит за тем, чтобы Уляшовой оформили постоянную регистрацию в Сыктывкаре и выделили ей социального работника.

На недавнем концерте Лазарева в Сыктывкаре пенсионерка Уляшова попала на видео, ролик с ее зажигательным танцем собрал немало просмотров в соцсетях и стал мемом. Артист решил разыскать женщину после того, как видео с ней набрало миллионы просмотров на его странице. Обнаружилось, что «диско-бабушка» снимает небольшую комнату в общежитии.

Накануне блогер Оксана Самойлова и ее муж Джиган пригласили «диско-бабушку» в Москву, чтобы исполнить ее мечту побывать на концерте в столице.

Ранее Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России.