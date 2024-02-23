Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лазарев нашел жилье для «диско-бабушки»

Певец Лазарев арендовал квартиру для диско-бабушки из Сыктывкара

close
100%
lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев нашел жилье для «диско-бабушки» Лидии Уляшовой, поразившей его своими танцами на концерте в Сыктывкаре. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать», — написал он.

Артист также опубликовал фото с улыбающейся бабушкой за накрытым для чаепития столом.

По словам Лазарева, подходящую квартиру арендовали только спустя десять дней поисков, поскольку пенсионерке требовались определенный район и этаж. Теперь он проследит за тем, чтобы Уляшовой оформили постоянную регистрацию в Сыктывкаре и выделили ей социального работника.

На недавнем концерте Лазарева в Сыктывкаре пенсионерка Уляшова попала на видео, ролик с ее зажигательным танцем собрал немало просмотров в соцсетях и стал мемом. Артист решил разыскать женщину после того, как видео с ней набрало миллионы просмотров на его странице. Обнаружилось, что «диско-бабушка» снимает небольшую комнату в общежитии.

Накануне блогер Оксана Самойлова и ее муж Джиган пригласили «диско-бабушку» в Москву, чтобы исполнить ее мечту побывать на концерте в столице.

Ранее Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами