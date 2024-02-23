Александр Айвазов назвал артистов 90-х глубоко несчастными людьми

Советский и российский поп-певец и композитор Александр Айвазов высказался об артистах 1990-х. Его цитирует «Пятый канал».

Работавших в 90-е музыкантов он назвал глубоко несчастными людьми, которые жили «не за бабки», а за жизненный принцип.

«Кто-то учился в училище, кто-то оканчивал академии музыкальные. Все хотели реализоваться как музыкальная единица. У них не было желания так ярко выражено продаться, как продаются сейчас практически все», — поделился мнением исполнитель хита «Бабочка-луна» (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Певец Кай Метов накануне вспомнил, как в 90-е его увезли в лес перед крупным концертом ради «разъяснительных мероприятий».

«Сначала мне позвонил мой директор, сказал, чтобы я лучше дома не появлялся, но я уже был дома. Потом за мной приехали люди, увезли меня в лес, провели там со мной очень много разных разъяснительных мероприятий. Потом вернули меня прямо на концерт, я не спал всю эту ночь», — вспомнил Метов.

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