Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Киркорову поручили нести гуся на новом шоу в Китае

Mash: Киркорова не стали вырезать из снятого в Китае шоу «Сокровища императора»

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Народного артиста России не стали вырезать из снятого в Китае шоу «Сокровища императора». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Реалити-шоу «Сокровища императора» снимали в Китае осенью, в рамках проекта звезды конкурировали за награду 14 миллионов рублей.

Из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой участие Киркорова в шоу оказалось под вопросом, однако после извинений артиста он остался в шоу. На опубликованных каналом кадрах видно, что Киркорову поручили нести гуся.

Известно, что после «голой» вечеринки эпизоды с Киркоровым вырезали из комедии «Иван Васильевич меняет все», заменив артиста, также его выступления убрали из новогодних огоньков.

Накануне продюсер и режиссер Виктор Кинн поделился мнением, что Киркоров искренне раскаивается после скандала с «почти голой» вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Ему очень горько и, говоря о том, что зашел не в ту дверь, Филипп действительно сожалеет», — заявил постановщик.

В то же время Кинн не стал прогнозировать, завершится ли карьера артиста после недавней шумихи. Он заявил, что сейчас все зависит от самого Киркорова и реакции на его действия зрителей.

Ранее звездный турагент рассказал о самой безумной просьбе клиента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами