Киркорову поручили нести гуся на новом шоу в Китае

Народного артиста России не стали вырезать из снятого в Китае шоу «Сокровища императора». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Реалити-шоу «Сокровища императора» снимали в Китае осенью, в рамках проекта звезды конкурировали за награду 14 миллионов рублей.

Из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой участие Киркорова в шоу оказалось под вопросом, однако после извинений артиста он остался в шоу. На опубликованных каналом кадрах видно, что Киркорову поручили нести гуся.

Известно, что после «голой» вечеринки эпизоды с Киркоровым вырезали из комедии «Иван Васильевич меняет все», заменив артиста, также его выступления убрали из новогодних огоньков.

Накануне продюсер и режиссер Виктор Кинн поделился мнением, что Киркоров искренне раскаивается после скандала с «почти голой» вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Ему очень горько и, говоря о том, что зашел не в ту дверь, Филипп действительно сожалеет», — заявил постановщик.

В то же время Кинн не стал прогнозировать, завершится ли карьера артиста после недавней шумихи. Он заявил, что сейчас все зависит от самого Киркорова и реакции на его действия зрителей.

Ранее звездный турагент рассказал о самой безумной просьбе клиента.