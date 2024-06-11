В Японии заявили, что «саммит мира» по Украине может привести к продлению конфликта

Предстоящий мирный саммит в Швейцарии, наоборот, может привести к продлению конфликта между Украиной и Россией. Такое мнение в интервью ТАСС выразил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

«Это называется «мирный саммит», но я боюсь, что в результате он наоборот станет саммитом, который приведет к продлению конфликта», — заявил депутат.

Он добавил, что рекомендовал премьер-министру Японии Фумио Кисиде взять на себя инициативу по прекращению огня, а также выразил надежду, что глава правительства страны сделает это на предстоящем саммите Группы семи в Италии и на конференции по Украине в Швейцарии.

Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой Соединенных Штатов.

11 июня сообщалось, что совместное заявление по результатам мирного саммита в Швейцарии не будет включать в себя требования к России о выводе ее войск.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.