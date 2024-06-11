Гладков рассказал, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь

Предприятия Белгородской области, получившие из-за обстрелов Вооруженных сил Украины налоговую отсрочку по уплате налогов и страховых платежей в 2023 году, а в 2024 году по этой же причине испытывающие финансовые сложности, могут претендовать на финансовую помощь, которую ранее правительство России выделило региону. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Что нужно сделать? Начиная с завтрашнего дня подать заявку в министерство экономики правительства Белгородской области», — объяснил он.

Губернатор также сообщил о капитальном ремонте средней школы в населенном пункте Архангельское в Губкинском городском округе, который регулярно обстреливается со стороны Украины.

До этого глава российского кабмина Михаил Мишустин заявлял, что правительство России планирует выделить на поддержку жителей и бизнеса Белгородской области более 6 млрд рублей в 2024 году.

Ранее самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом.