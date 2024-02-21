Анастасия Решетова объяснила, почему больше не снимается в откровенных фотосессиях

Модель и блогер Анастасия Решетова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что у нее отпала необходимость сниматься в откровенных фотосессиях.

«У меня сейчас нет такой потребности. Мне было бы некомфортно иметь такие фото у себя в профиле по морально-этическим и религиозным соображениям. Выбор каждого. Манкость и красота женщины – это про энергию больше», — написала Решетова.

Она также дала совет, как выйти из зависимых отношений. По словам Решетовой, это достаточно серьезная и глубокая тема, но если человеку удастся разорвать порочную связь, это может стать началом пути в долгую продуктивную жизнь. Модель считает, что основная задача в такой ситуации — найти, чем заполнить свободное после расставания с партнером время.

«Поработайте с психологом, психотерапевтом, и на здоровую голову начните уже нормальные отношения без токсичности и зависимости. Будете уже не половинкой, а одной целой личностью», — резюмировала Решетова.

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