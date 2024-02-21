«Ходят по городу с фонариками»: Запашный рассказал о поездке на Донбасс

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал о своей очередной поездке на Донбасс. Дрессировщика цитирует «Российская газета».

В зону СВО Запашный отправился на съемки телепрограммы «Мужики» о российских военных. Новые выпуске снимали, по словам дрессировщика, о бригаде «Эспаньола», где служат футбольные фанаты и которая, в частности, участвовала в боях за Авдеевку.

«Многие традиционно считают их беспредельщиками. Но мало кто знает, что после начала СВО сотни фанатов объединились и ушли на фронт, а другие фанаты со всей страны оказывают им всестороннюю помощь», — объяснил он.

По словам Запашного, он увидел, что региону предстоит решить еще много проблем, связанных с продолжением боевых действий и с восстановлением безопасности территорий.

«На «Азовстали» до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды, мины, растяжки, и этот небезопасный участок — недалеко от центра Мариуполя. В Донецке — свои проблемы. Помимо непрекращающихся обстрелов, жители по-прежнему подрываются на минах. Жутко наблюдать, как ходят по темному городу с фонариками — чтобы не наступить на «Лепестки», — уточнил он, добавляя, что жители ДНР продолжают жить обычной жизнью и верят, что скоро все наладится.

Накануне Запашный рассказал, как стать дрессировщиком.

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