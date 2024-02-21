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Американская певица Бейонсе побила очередной рекорд — она стала первой темнокожей артисткой на вершине кантри-чарта Billboard. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Песня «Texas Hold 'Em», вышедшая 11 февраля, возглавила чарт, а еще одна композиция «16 Carriages», которая войдет в ее кантри-альбом, оказалась на девятом месте.

В горячей сотне Billboard песни занимают 2 и 38 место, соответственно.

За свою карьеру Бейонсе восемь раз возглавляла топ-100 Billboard.

Кроме того, Бейонсе стала первой женщиной, возглавившей и топ песен кантри, и топ R&B/Hip-Hop-композиций.

Год назад Бейонсе стала артистом, получившим больше всего наград музыкальной премии «Грэмми».

Накануне поклонники Бейонсе высмеяли ее, на их взгляд, непохожую восковую копию, выставленную в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Блэкпуле (Великобритания).

7 февраля музей представил фигуры певиц Бейонсе и Леди Гаги. Если фанаты Гаги остались довольны ее изображением, то статую Бейонсе в сети раскритиковали.

Ранее стало известно, что японец сыграет Моцарта в новом байопике.