Антон Богданов вспомнил, как Хабенский повел их с Янковским за собой в огонь

Актер Антон Богданов в интервью aif.ru вспомнил, как Константин Хабенский проявил героизм на съемках фильма про пожарных «Огонь».

По словам артиста, для съемок проекта были построены специальные декорации под Санкт-Петербургом. Фильм снимали в большом павильоне, где шоураннеры смогли организовать настоящий пожар, но с регулируемым огнем. Богданов вспомнил, что от жара плавились даже пластиковые приборы под потолком. В тот момент актеры Иван Янковский и Тихон Жизневский побоялись бежать в огонь.

«Константин Юрьевич в это время присел на пенек и… курил. Он сидел всегда немного в стороне и слушал нас, молодых, как мы болтали и байки травили. И вот он услышал, что нам страшно, молча встал, затянулся напоследок, бросил окурок, потушил его и… побежал. Молча. И нам ничего не оставалось делать, как только рвануть за народным артистом», — рассказал Богданов.

Звезда «Реальных пацанов» выразил мнение, что его старший коллега поступил как настоящий лидер. При этом Богданов предположил, что Хабенскому в тот момент тоже было страшно.

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