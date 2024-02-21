Королева унизила невестку по возвращении в Россию

Певица Наташа Королева поставила в неловкое положение возлюбленную своего 22-летнего сына Архипа Глушко Мелиссу Волынкину во время празднования дня рождения ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

«Щас все любви Архипа придут, щас они все собираются, щас всех посадим в ряд», — сказала за общим столом артистка.

Недавно исполнительница прилетела из США в Россию и посетила праздник Глушко, на котором также находилась невеста молодого человека. До встречи с сыном Королевой Волынкина работала в стриптиз-клубе. Сейчас пара находится в отношениях на протяжении уже трех лет.

Издание kp.ru подчеркивает, что Королева не скрывала своего пренебрежения к избраннице сына на протяжении всего праздника. Поклонники раскритиковали поведение певицы, отметив, что если она намеренно унизила девушку, то это подло.

Королева с 2003 года замужем за танцором Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. У супругов в браке родился сын Архип. Певица неоднократно говорила в интервью, что мечтала о втором ребенке, однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами. А в 2021 году певица стала донором яйцеклеток, она скрывала это от семьи два года. Девочка живет с родителями в США.

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