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Стас Костюшкин подает в суд на Киркорова: «Все украл»

Певец Стас Костюшкин заявил, что подает в суд на Киркорова из-за образа на «Маске»

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Маска/VK

Певец Стас Костюшкин опубликовал обращение к своему коллеге Филиппу Киркорову в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), обвинив артиста в краже образа.

«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил исполнитель.

Костюшкин пояснил, что считает плагиатом образ, в котором Киркоров появился на шоу «Маска». Музыкант надел черный парик и очки для зрения, отказавшись от пестрых нарядов со стразами. Впрочем, Telegram-канал «Звездач» считает, что «Виталик» Костюшкина появился позднее, чем об этом говорит сам артист — впервые певец предстал перед зрителями в этом амплуа в программе «Давай поженимся» в 2019 году.

Накануне сообщалось, что в сети резко отреагировали на появление Киркорова в шоу «Маска». О том, что Киркоров официально сохранит за собой место в жюри «Маски», стало известно 16 февраля. К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ.

Ранее стало известно, что РАО планирует отозвать иск к Киркорову на 2 млн рублей после его поездки в ДНР.

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