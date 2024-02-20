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Запашный о медведе, с которым снялась МакSим: «Он легенда российского кино»

Дрессировщик Запашный: медведь, с которым снялась МакSим, играет в фильмах

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maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медведь Степан, с которым устроила фотосессию певица МакSим, является легендой российского кино. Об этом kp.ru рассказал дрессировщик и шоумен Эдгард Запашный.

По его словам, животное сыграло около десятка ролей, в том числе, в фильмах и сериалах «Елки 4», «Царь», «Воронины», «Край» и других. Медведь родился в зоопарке Санкт-Петербурга, с трех месяцев его воспитывают и дрессируют Юрий и Светлана Пантелеенко. Теперь Степан живет в Москве на биостанции «Лосиный остров».

«Степану 31 год — это человеческий возраст. А если переводить на медвежий, то ему уже 93 года. Он — пенсионер», — поделился Юрий Пантелеенко.

Накануне МакSим поделилась кадрами с экстремальной фотосессии с медведем в лесу в личном блоге. Однако подписчики исполнительницы неоднозначно отнеслись к ее съемкам с животным, активно прокомментировав пост в соцсетях: «И вам не жаль животное?», «Какая вы смелая», «Отличный повод порадовать твоих критиков и вызвать бурю негодования и зависти», «Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото», «Фотографии шикарные, но конечно опасно очень. Медведи непредсказуемы».

Ранее певица МакSим рассказала, как дочь-старшеклассница переживала из-за ее алкоголизма.

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