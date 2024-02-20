В Госдуме призвали запретить Дудю* зарабатывать на рекламе российских брендов

Депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом Shot призвал запретить журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) зарабатывать «десятки миллионов рублей» на рекламе российских компаний.

«Дудь — это классика. У нас нет примеров пропаганды, которая может сравниться с Дудем по эффективности для молодежи. Эта пропаганда должна быть остановлена», — подчеркнул Делягин.

Он отметил, что многие иноагенты работают на интересы враждебных для России государств, при этом формально не нарушая российских законов. Делягин уточнил, что многие такие деятели не поддерживают ВСУ открыто, но тратят деньги на враждебную для РФ пропаганду.

Политик считает, что таким деятелям следует на законодательном уровне ограничить возможность зарабатывать на рекламе. Например, убежден Делягин, иноагентам нужно запретить размещать рекламу на своих страницах в социальных сетях.

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