Солист «Любэ» рассказал, что бы он сказал Путину при встрече

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев при встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует сказать ему, что он «замечательно выглядит». Об этом певец рассказал в беседе с kp.ru.

«Для начала я бы встал…Чтобы я спросил? «Как давно мы не виделись, Владимир Владимирович. Я очень рад Вас видеть. Вы замечательно выглядите. Как Вы? Он бы ответил: «Как здоровье, Николай?» Я б сказал: «Замечательно, Вашими молитвами». И беседа б полилась», — сказал он.

Расторгуев также отметил, что после выхода интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону весь мир разобрал его на цитаты и «вслушивался в каждое слово». Певец добавил, что согласен с мнением президента.

До этого Николай Расторгуев рассказал, что познакомился с композитором Игорем Матвиенко примерно в 1985 году, когда искал работу. По словам Расторгуева, в тот период ВИА «Здравствуй, песня» нужен был вокалист. Однако Матвиенко, как заявил певец, не хотел брать его в коллектив. Артист объяснил, что это было связано с его внешним видом.

Ранее Путин назвал причину ажиотажа вокруг его интервью журналисту Такеру Карлсону.