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Пригожин предрек успех «Новой Фабрике звезд»

Продюсер Пригожин похвалил наставников «Новой Фабрики звезд»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что шоу «Новая Фабрика звезд» ждет «грандиозный успех».

Пригожин уверен, что после проекта в российском шоу-бизнесе появятся новые звезды. Он назвал потрясающими идею проекта, выбранный формат и состав наставников. Он уверен, что Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут «очень мощные команды».

«Тедущая проекта тоже хорошая. Все это в совокупности и делает программу успешной, поэтому я уверен, что «Фабрику звезд» после премьеры ждет грандиозный успех», — поделился продюсер.

14 февраля стало известно, что блогерша Регина Тодоренко станет ведущей музыкального проекта «Новая Фабрика звезд». Телеведущая призналась, что хотела стать ведущей этого проекта. «Новая Фабрика звезд» стартует на телеканале ТНТ 3 марта.

16 февраля Сергей Жуков рассказал, как дочь помогает ему выбирать участников на «Новой фабрике звезд». Сама девушка пока не хочет участвовать в таких кастингах. Жуков заверил, что поддержит ее, если дочь решится, однако не будет использовать свои связи.

Ранее Сергей Шнуров вернулся в шоу «Голос».

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