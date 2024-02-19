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Директор «Ленкома Марка Захарова» рассказал о состоянии после обследования

Директор «Ленкома» Варшавер вернется к работе после лечения бронхита

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал о своем состоянии после обследования в клинике. Его цитирует ТАСС

По словам Варшавера, он после обследования находится дома и скоро вернется к работе. Глава театра отметил, что готов был выйти на работу уже 19 февраля, однако врач попросил его еще пару дней подлечиться.

«Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние», — уточнил он.

Варшавер также заявил, что в клинике ему был поставлен диагноз «бронхит».

Сейчас Варшавер продолжает подписывать все необходимые документы и решает рабочие вопросы.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации Варшавера, по данным канала, у него обнаружили двустороннюю пневмонию. Как сообщили источники, его беспокоили слабость, кашель и одышка. Причем Варшавер якобы пытался лечиться сам дома, но легче не становилось.

Ранее режиссер «Брата-3» пообещал снять фильм ужасов «Брат-4».

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