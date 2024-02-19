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Стало известно, когда начнутся съемки байопика о Жириновском

ЛДПР: съемки байопика о Жириновском запланированы на лето 2024 года

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РИА «Новости»

Съемки байопика о бывшем лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском должны начаться летом 2024 года. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Элеонора Кавшар, слова которой передает РИА Новости.

«Начало съемок планируется на лето этого года... На встрече Леонид Эдуардович Слуцкий и Никита Кологривый обсуждали творческие вопросы», — заявила Кавшар.

О том, что в России планируют снять биографический фильм о жизни Владимира Жириновского сообщалось 2 февраля. После этого стало известно, что байопик будет называться «Жириновский. Взлет». Режиссером проекта станет Александр Баранов, который известен своими фильмами «Игла», «Елки-2», «Екатерина» и другими.

После этого кинокритик Сергей Сычев заявил, что Никита Кологривый вполне мог бы сыграть Владимира Жириновского в запланированном фильме.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Кологривый сообщил, что сыграет Жириновского в байопике об экс-главе ЛДПР.

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