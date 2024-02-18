Юрий Лоза пожаловался на пенсию

Певец Юрий Лоза сообщил в беседе с NEWS.ru, что получает пенсию в сумме 16 тысяч рублей.

Лоза признался, что лишился доплаты москвича, так как получает дополнительный доход — авторские отчисления. Артист заявил, что пенсионерам невозможно прожить на такую пенсию. Он не знает, что делал бы, если бы у него не было дополнительного заработка.

«По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата», — рассказал исполнитель.

Лоза отметил, что тратит около 15 тысяч рублей за охрану на даче. Артист признался, что его расходы за месяц составляют две пенсии.

«Мне обязательно нужно что-то делать: работать, писать песни, ходить на эфиры, выкладывать ролики в интернете. Лолита тоже занимается деятельностью, озвучила пенсию», — объяснил певец.

17 февраля певица Лолита Милявская призналась, что получает пенсию размером в 23 856 рублей, включая московскую надбавку.

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