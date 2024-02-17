Милохин вышел на дебютный бой под гимн России

Блогер Даня Милохин вышел на ринг в своем дебютном профессиональном бою на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае с флагом и под гимн России.

Тиктокер несколько раз поднял вверх российский триколор — при выходе и уже на ринге. Он нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана. Поединок завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

После боя Милохин признался, что не ожидал быстрого окончания поединка. Своим результатом блогер оказался доволен.

О своих планах выйти на ринг с флагом и под гимн России Милохин уже рассказывал в интервью YouTube-каналу «Макарена». В той же беседе тиктокер признался, что скучает по России и русским девушкам. Однако он не готов оставаться жить в России. Блогер объяснил свое решение тем, что планирует стать мировой звездой и выйти на «другой тип популярности».

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее актер Минекаев признался, что не мог расслабиться на съемках «Слова пацана».