Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Джей Ло проговорилась о партнерском насилии в новом фильме

Певица Дженнифер Лопес призналась, что пережила насилие в отношениях

close
100%
PrimeVideo/YouTube

Певица Дженнифер Лопес проговорилась о партнерском насилии в новом музыкальном фильме «This Is Me ... Now», который вышел на Prime Video. Об этом пишет портал Variety.

В музыкальном фильме представлены песни с первого студийного альбома Джей Ло за десять лет. В анонсе фильма утверждается, что певица показала «путь к любви собственными глазами», в видео вошли танцевальные и игровые номера.

В одном из танцевальных номеров, пережив болезненный разрыв (здесь зрители увидели намек на расставание с Беном Аффлеком), певица находит новые отношения. Она танцует с мужчиной в стеклянном доме, и он начинает вести себя агрессивно, а после бьет ее по лицу. Дом обрушивается, а Лопес восклицает: «К черту Весы!».

Когда Лопес задали вопрос о том, чем вдохновлен этот номер, она ответила уклончиво.

«Идея стеклянного дома — это о том, как мы попадаем в токсичные отношения. Из прошлого за вами тянется травма, паттерны, которые вы и сами пока не понимаете. И вот вы идете на такие компромиссы в отношениях, о которых даже не догадывались, разрешаете людям обращаться с вами так, как никогда бы не подумали, что разрешите. И, конечно, со мной такое случалось», — заявила она.

В своих мемуарах 2014 года «Настоящая любовь» Лопес уже рассказывала, что была в абьюзивных отношениях, однако подчеркивала, что физического насилия партнер не проявлял.

Накануне Дженнифер Лопес засняли с бывшей женой Бена Аффлека Дженнифер Гарнер.

Ранее Ким Кардашьян назвала качества идеального мужчины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами