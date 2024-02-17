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Сергей Жуков рассказал о взаимопонимании с женой

Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков: от лучшей в мире жены не надо сбегать

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков на премьерном показе фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион» рассказал о взаимопонимании с женой Региной Бурд. Его цитирует «Пятый канал».

«Когда у тебя лучшая в мире женщина, жена, не надо ни от чего спасаться, не надо сбегать из дома, потому что она прекрасно понимает, что нужно делать, а чего не нужно. Поэтому, если не надо меня заставлять что-то делать по дому, то меня и не трогают», — рассказал он.

При этом, добавил артист, если у него сложный рабочий график, супруга помогает ему отдохнуть.

«Если мне надо, правда, поспать она сама встанет, сама уложит, сама все сделает, и конечно, скажет всем: папу не трогайте, потому что ему в шесть утра вылетать на гастроли. И за это ей можно только поклониться», — заявил Жуков, добавив, что старается по мере сил участвовать в бытовых вопросах.

В семье Жукова и экс-солистки группы «Сливки» Бурд растут четверо детей, младшему из которых — Эвану — не исполнилось еще и трех месяцев.

Накануне Сергей Жуков рассказал, как дочь помогает ему выбирать участников на «Новой фабрике звезд».

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