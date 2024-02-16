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Эми Шумер рассказала, почему сильно отекла

Актриса Эми Шумер заявила, что страдает от отеков из-за проблем с гормонами

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NBC/YouTube

Актриса и юмористка Эми Шумер рассказала, почему в последнее время она сильно отекла. У себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она ответила поклонникам и хейтерам, которые обратили внимание, что в последнее время ее лицо выглядит полнее обычного.

«Спасибо всем за мнения о моем лице! Я наслаждаюсь отзывами и размышлениями о своей внешности, как и все женщины, на протяжении последних 20 лет. И вы правы, сейчас оно более пухлое, чем обычно», — написала она.

По словам 42-летней актрисы, она страдает от отеков из-за лечения и проблем с гормонами. Свою болезнь она не назвала, но отметила, что нельзя заставлять людей оправдываться за свою внешность.

«Но я хотела воспользоваться возможностью, чтобы выступить за любовь к себе и принятие тела, в которой вы находитесь. Как и любая другая женщина/человек, в некоторые дни я чувствую себя чертовски уверенно и хорошо, а в другие мне хочется надеть мешок на голову», — заключила она.

Накануне сооснователю, бас-гитаристу, вокалисту и клавишнику американской группы The Beach Boys Брайану Уилсону поставили тяжелый диагноз — деменция.

Ранее супруга страдающего от лобно-височной деменции актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг пожаловалась на трудности во время сезона праздников.

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