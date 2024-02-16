В РПЦ ответили на слова Лолиты о восстановлении храма в новом регионе

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал инициативу певицы Лолиты Милявской о восстановлении храма в новом регионе России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Кипшидзе отметил, что многие храмы и монастыри нуждаются в восстановлении. Он понадеялся, что Милявская делает это не из-за желания «отмыть репутацию». По мнению представителя РПЦ, важно, чтобы подобная инициатива Лолиты «исходила от сердца», а не диктовалась внешними обстоятельствами.

«Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию. Но отметим: у всех людей возникают добрые намерения. Посмотрим, что из этого выйдет», — поделился Кипшидзе.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она «недостаточно раскаялась».

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

Ранее Сергей Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты.