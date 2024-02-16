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Автор спетой Киркоровым песни «Снег» в Донбассе раскритиковала исполнителя

Украинская певица Ирина Билык заявила, что Киркоров продал душу дьяволу

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская певица Ирина Билык в своих соцсетях отреагировала на исполнение Киркоровым ее песни «Снег» перед ранеными бойцами СВО в ДНР.

Она посвятила артисту стихотворение, в котором, в частности, назвала его «гением срама и наготы». Билык заявила, что тем самым Киркоров «поглумился» над Украиной, а также обвинила артиста в том, что он продал «душу дьяволу».

Недавно сообщалось, что Киркорова упрекнули за спетую российским военным в ДНР песню украинской артистки Ирины Билык. Это заметила журналистка издания «Блокнот Донецк» Юлия Скубаева, которая сопроводила свой пост фразой: «Хорошо, что не Гимн Украины». Она также напомнила, что Билык в 2018 году во время концерта во Львове высказывалась против России и отказалась признавать Крым российским регионом.

В феврале 2024 года Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил обстрелянный ДК «Шахтер».

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