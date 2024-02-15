Клава Кока сняла с возлюбленным квартиру во Франции

Певица Клава Кока и ее возлюбленный Александр Поверин сняли квартиру во Франции за €200 в сутки. Об этом сообщает Voice.

Кока сняла жилье в центре Парижа в честь дня святого Валентина. Артистка решили устроить уикенд в столице Франции. Певица показала квартиру в социальных сетях. В ролике она продемонстрировала кухню-гостиную, ванную и маленькую спальню. 14 февраля пара отправилась в ресторан Эйфелевой башни на романтический ужин.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина.

Клава Кока также рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Кока познакомила Поверина со своими родителями, их первая встреча произошла за кулисами на VK Fest. Певица отметила, что отец и мать поддержали ее выбор.

В феврале Роза Сябитова дала возлюбленному певицы Клавы Коки три месяца на раздумья о свадьбе.

Ранее стало известно, что Клава Кока снимет обманутую от ее имени школьницу в клипе.