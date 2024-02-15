Кристен Стюарт раскритиковала фильмы про сильных женщин

Актриса Кристен Стюарт рассказала, почему недовольна режиссерами, снимающими фильмы о сильных женщинах. Об этом она поговорила с изданием Rolling Stone.

По словам Стюарт, когда режиссер Роуз Гласс предложила ей роль в фильме о сильных женщинах «Любовь истекает кровью», сперва актриса восприняла предложение критически.

«Ну что это значит? Ерунда какая-то. Как будто мы не разрешаем женщинам самим определять, какими они должны быть. Как будто нам нужно, чтобы нас специально наделили силой люди, которым виднее. Предполагается, что нам необходимо кого-то вдохновлять. Это — самая большая халтура», — высказалась звезда «Сумерек».

Однако Гласс удивила актрису, объяснив, что речь пойдет о по-настоящему сильных женщинах — бодибилдершах. Стюарт согласилась. В мировой прокат «Любовь истекает кровью» выйдет 8 марта 2024 года.

Стюарт также стала лицом нового выпуска Rolling Stone. Она предстала на обложке издания в черной кожаной жилетке на голое тело и белых мужских трусах.

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