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Марат из «Слова пацана» снова сыграл хулигана в российском сериале

Актер Рузиль Минекаев сыграет хулигана в сериале «Подслушано в Рыбинске»

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Premier

В России завершились съемки детективного сериала «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе стриминга Premier.

«Ширмик – это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время – без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное», — рассказал о своем герое Минекаев.

Сюжет строится вокруг немолодого журналиста Юры (Трибунцев) из провинциальной газеты. У протагониста не складывается личная жизнь, он злоупотребляет алкоголем, но в определенный момент получает дар предвидения: он может предугадывать преступления в городе Рыбинске. С тех пор у героя Трибунцева получаются интересные журналистские расследования, однако внезапно Юра сам становится подозреваемым. Режиссером комедийного детектива выступил Петр Тодоровский.

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