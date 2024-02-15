Серябкина рассказала, готова ли спеть дуэтом с Shaman

Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина заявила, что готова выступить с певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Ее слова передает NEWS.ru.

«Он симпатичный парень, да [спела бы дуэтом], почему бы и нет. Все зависит от песни», — призналась исполнительница.

Она также отреагировала на слова продюсера Владимира Киселева, который заявил о нежелании российских артистов петь вместе с Дроновым. Она призналась, что впервые слышит о подобном бойкоте и добавила, что «не реагирует на какие-то клише».

Недавно Киселев заявил в интервью, что звезды не хотят быть свитой самого патриотичного певца SHAMAN. Он также выразил мнение, что в искусстве не стоит использовать амбициозное слово «самый». Киселев считает, что артисты могут называть себя только «одними из», например, самых патриотичных. Он также заверил, что ни более опытные певцы, ни молодые музыканты не завидуют Shaman, так как сами уже прошли через непростой путь обретения популярности.

В той же беседе продюсер отметил, что певец Shaman сделал понятие «патриот» ругательством.

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