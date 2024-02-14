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Ольга Бузова рассказала о свидании с Дибровым

Певица Ольга Бузова заявила, что проведет День влюбленных с Дибровым

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РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с kp.ru, что проведет День святого Валентина с коллегой Дмитрием Дибровым.

По словам Бузовой, у нее будет «свидание» с Дибровым. Коллеги вместе проведут весь день на съемках нового шоу «Это нормально?». Телеведущая отметила, что они работают допоздна.

«14 февраля буду работать, поскольку я выбираю людей, выбираю вас! Чтобы было, что смотреть людям! Если меня пригласят на свидание, то я не смогу поехать», — поделилась артистка.

Бузова призналась, что из-за плотного графика она даже не может поехать домой. Певица ночует в отеле рядом с павильоном, где проходят новые съемки. Из-за этого у исполнительницы сложилось впечатление будто она не в Москве.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Бузова встала на колени и обратилась к будущему мужчине.

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