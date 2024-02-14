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Юлианна Караулова дала совет, как относиться к дорогим подаркам от ухажеров

Певица Караулова посоветовала не принимать дорогие подарки от нелюбимых людей

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yulianna_karaulova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлианна Караулова в интервью kp.ru посоветовала девушкам не принимать дорогие подарки от нелюбимых мужчин.

«В таком случае я считаю неправильным принимать дорогие подарки. У меня еще до отношений с мужем бывали такие случаи. У меня сразу возникало ощущение, что я буду должна, поэтому говорила мужчинам: «Это слишком дорого, я не могу принять», — отметила Караулова.

Она добавила, что у них с супругом уже давно общий семейный бюджет, поэтому они обычно договариваются, кто кому что подарит на праздник. Караулова также выразила мнение, что не стоит отказываться от дорогого подарка от любимого человека, так как он наверняка рассчитывает на другую реакцию. Певица предположила, что даритель наверняка уже не раз взвесил все риски в голове, а значит девушке не стоит переживать, что траты на подарок слишком сильно ударят по кошельку кавалера.

Ранее Юлианна Караулова вспомнила, как испытала «испанский стыд» на первом свидании.

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