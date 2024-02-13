Мария Захарова отреагировала на поездку Киркорова в ДНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала пост в Telegram-канале о поездке певца Филиппа Киркорова в Донецкую народную республику (ДНР).

«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — написала она.

Захарова сопроводила свое сообщение хештегом: «Тадверь».

Недавно первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также положительно оценила поездку Киркорова в Донбасс. По словам депутата, она не знает, как эта поездка отразится на дальнейшей судьбе карьеры Киркорова. Однако парламентарий посчитала «хорошим» то, что певец приехал.

До этого стало известно, что артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2 в Горловке. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности.

Помимо прочего, певец привез в ДНР гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра. Во время своего визита в больницу Киркоров пообещал оплатить протезы трем раненым участникам СВО.

Ранее сообщалось, что Киркоров поблагодарил раненых участников СВО и врачей.