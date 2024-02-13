Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бузова рассказала, как назовет своего сына

Певица Ольга Бузова заявила, что хочет назвать сына именем бывшего возлюбленного

close
100%
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова призналась в беседе с The Voice, что планирует назвать своего сына в честь первого возлюбленного Алексея.

«Я училась в 11 «Б», он в 11 «В». Я всегда была самой модной девчонкой в школе, за меня дрались мальчики. На выпускном мы были вместе. Мне очень нравится имя Алексей. Когда у меня будет сын, назову его так», — заявила исполнительница.

Бузова добавила, что свою будущую дочь решила назвать Машей. Она также вспомнила, что на первом курсе университета встречалась с молодым человеком по имени Артем. Звезда назвала тот роман «больной и сложной любовью».

В конце января мать Ольги Бузовой Ирина сообщила, что сейчас у артистки нет партнера. Тем самым Бузова-старшая опровергла слухи о том, что дочь воссоединилась с блогером Давидом Манукяном (Давой).

Пара состояла в отношениях с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

До этого Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Певица заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

Ранее Андрей Малахов заявил, что не знает о празднике 14 февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами