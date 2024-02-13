Концерт Лолиты отменили в Перми

Концерт российской певицы Лолиты Милявской отменили в Перми. Об этом сообщает издание «Большая Пермь».

В ДК Солдатова изданию сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменили организаторы. Он должен был пройти в Перми 19 марта.

9 февраля продажа билетов на концерт в Перми была приостановлена.

В январе Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Они должны были состояться в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское.

В рамках тура певица также планировала посетить десять других городов России, однако в Новосибирске и Омске уже отказались принимать исполнительницу. Милявская призналась, что не знает, будут ли еще отмены. Трудности с концертным туром у нее появились после участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу.