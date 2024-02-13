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Названы регионы России, в которых больше всего читают любовные романы

Ингушетия оказалась главным потребителем любовных романов в России

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Shutterstock/Prostock-studio

Книжный сервис «Литрес» назвал регионы России, в которых любовные романы читают больше всего. Результаты опроса публикует ТАСС.

Главным потребителем любовных романов в стране оказалась Ингушетия, где на книги в этом жанре приходится 45,86% продаж. Следом расположились другие республики Северо-Кавказского округа — Чечня (31,8%), Дагестан (29,46%) и Кабардино-Балкария (26,87%), Северная Осетия — Алания (25,28%).

В Центральном федеральном округе больше всего романтическую литературу любят читать и слушать в Орловской и Тамбовской областях: они расположились на седьмой и восьмой строчке с результатом около 24%.

Меньше всего любовная литература занимает жителей Чукотки (9,78%), Еврейской автономной области (9,96%), Москвы (15%), Санкт-Петербурга (15,08%) и Красноярского края (15,18%), а из федеральных округов меньше всего интересуются романтическими книгами в Дальневосточном федеральном округе (9,31%).

Самой популярной романтической книгой в 37 регионах России стало любовное фэнтези Матильды Старр «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт», также в топ выбились Мари Мур с любовным романом «Мир Аматорио. Соблазн», роман «Совершенные» Марины Суржевской, «Загадочная история Элизабет» Джеймса Кэмирона Гэйтсбери, Дмитрий Петров с романом-авантюрой «Жилой комплекс «Курицын», — последний лидирует у себя в Архангельской области

Накануне в интервью «Газете.Ru» основатель и гендиректор издательства «Шанс» Му Пин рассказал о росте интереса российских читателей к китайской литературе.

Ранее в Госдуме рассказали, с чего нужно начать реформу российской культуры.

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