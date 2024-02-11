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«Он троллит вас»: Вдовиченков вступился за Кологривого после критики звезд

Актер Вдовиченков попросил актеров не обижаться на Кологривого за троллинг

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Вдовиченков на шоу «Ты не поверишь» вступился за Никиту Кологривого, который активно критиковал коллег после успеха «Слова пацана».

«Никиту знаю, если его несет, его не остановишь. Молодой еще. Не надо обижаться, он троллит вас всех! И правильно делает, чтобы не расслаблялись. Он адекватный человек, все понимает. И он действительно готов отдаться ради роли, там хоть в огонь и в воду», — заверил Вдовиченков.

С его мнением не согласилась актриса Александра Ребенок, которая выразила мнение, что молодому актеру следовало бы следить за своим языком. А гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров допустил, что Кологривому можно немного «побунтовать», так как главное для актера — добиться успеха в профессии.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном.

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что Кологривый критикует коллег из-за незрелости.

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