Вика Цыганова рассказала, что специально упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце

Певица Вика Цыганова в разговоре с mk.ru заявила, что специально упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце.

«Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось. Я и сейчас могу упасть в обморок, если очень нужно. Тема неинтересная. Лучше спрашивайте о культуре», — подчеркнула Цыганова.

27 декабря стало известно, что Цыганова упала в обморок у Кремлевского дворца после спектакля-сказки для детей из новых регионов. Певицу пригласили поздравить детей из ДНР по окончании постановки, но, когда артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие завершено, и начала провожать посетителей. После этого звезде стало плохо.

Спустя некоторое время муж Вики Цыгановой Вадим сообщил, что певица уже восстановилась после обморока. По словам Цыганова, у артистки случился нервный срыв из-за действий охранников на спектакле-сказке для детей Донбасса. Как заявил муж певицы, секьюрити выгоняли при звезде гостей из зала.

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