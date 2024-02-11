Ханна и Пашу впервые пришли с пятилетней дочерью на красную дорожку

Певица Ханна и ее супруг, продюсер Пашу пришли на Big Love Show в Москве вместе со своей пятилетней дочерью Адрианой. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Маленькая девочка пришла на красную дорожку в строгом брючном костюме и туфлях, она также взяла с собой небольшую черную сумку. Адриана позировала фотографам под взглядом отца, который поддерживал дочь, не мешая ей контактировать с представителями прессы.

Недавно Ханна перестала скрывать лицо младшей дочери. Она опубликовала в личном блоге семейные фото в день рождения Камиллы. Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях и выразили свое мнение: «Очень похожа на отца», «Копия Пашу», «Ханна просто рядом стояла при создании девочек. Просто три Паши».

Певица замужем за продюсером Павлом Курьяновым, они познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Пара поженилась в 2015 году, у них двое детей.

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