Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ханна и Пашу впервые пришли с пятилетней дочерью на красную дорожку

Певица Ханна с мужем Пашу привели старшую дочь на светское мероприятие в Москве

close
100%
offi_hanna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ханна и ее супруг, продюсер Пашу пришли на Big Love Show в Москве вместе со своей пятилетней дочерью Адрианой. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Маленькая девочка пришла на красную дорожку в строгом брючном костюме и туфлях, она также взяла с собой небольшую черную сумку. Адриана позировала фотографам под взглядом отца, который поддерживал дочь, не мешая ей контактировать с представителями прессы.

Недавно Ханна перестала скрывать лицо младшей дочери. Она опубликовала в личном блоге семейные фото в день рождения Камиллы. Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях и выразили свое мнение: «Очень похожа на отца», «Копия Пашу», «Ханна просто рядом стояла при создании девочек. Просто три Паши».

Певица замужем за продюсером Павлом Курьяновым, они познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Пара поженилась в 2015 году, у них двое детей.

Ранее Юлианна Караулова рассказала, как Пугачева подарила «фабрикантам» два чемодана вещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами