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Ирина Ортман рассказала, почему ее считали дочерью Эрнста

Певица Ортман заявила, что ее считали дочерью Эрнста из-за фамилии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ирина Ортман рассказала, почему во время участия в шоу «Фабрика звезд» некоторые считали ее дочерью генерального директора Первого канала (тогда ОРТ) Константина Эрнста. Ее цитируют «Аргументы и факты».

«Была какая-то «желтая» статья, в которой написали, что я внебрачная дочь Константина Эрнста. Потому что фамилия у меня Ортман, а раньше же телеканал назывался ОРТ», — рассказала она.

По словам Ортман, неверен и слух о том, что на проект она попала «по блату», поскольку ее отец тоже профессионально занимался музыкой.

Певица уточнила, что ее живущий в Барнауле отец действительно музыкант, но влиятельным и известным он не был.

Накануне солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд».

Шнуров будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. У лидера «Ленинграда» уже есть опыт наставничества в музыкальных проектах, к примеру, в шоу «Голос».

Ранее режиссер «Голоса» вспомнил, как Градский «орал и визжал» на работников шоу.

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