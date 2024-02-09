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Астролог описала будущее отношений Клавы Коки и блогера Поверина в 2024 году

Астролог Гикис предсказала Клаве Коке замужество и беременность в ближайшие годы

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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Астролог Юлия Гикис в интервью kp.ru заявила, что Клаву Коку в 2024 году ждет свадьба, а в 2025-м — беременность.

»Клава Кока в любви весь свой личный год, а именно: с июля 2023 года по июль 2024 год. Венера проходит по седьмому дома соляра – значит можно говорить о свадьбе. Вступление в брак – одно из самых желаемых намерений в этом году у Клавы. А следующий год говорит о беременности Клавы. Рассматривая соляр Александра Поверина, мы тоже можем увидеть изменения в семейном положении», — пояснила Гикис.

Астролог считает, что в паре Коки и Поверина оба партнера строят планы на длительные отношения. Гикис считает, что отношения сделают звезд более популярными несмотря на то, что им придется пройти через определенные бытовые сложности.

Клава Кока познакомилась с блогером Александром Повериным на проекте «Сердце Клавы», где девушка пыталась найти возлюбленного. В финале шоу знаменитость выбрала Александра среди трех молодых людей. После программы влюбленные начали официально встречаться. Сейчас певица и блогер часто выкладывают совместные фотографии в социальных сетях.

Ранее Клава Кока снялась в бикини после слухов о беременности.

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