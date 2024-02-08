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Попавший в черный список Balenciaga Киркоров похвастался новыми покупками бренда

Певец Киркоров показал покупки от Balenciaga после попадания в черный список

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silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров похвастался покупками от французского дома моды Balenciaga. Видео с распаковкой артиста опубликовала блогерша Светлана Сильваши в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров отметил, что купил модную одежду не для себя, а для Сильваши.

«Папик вернулся из командировки. <…> Начнем с самого занятного приключения. Пусть увидят злостные недоброжелатели этой замечательной фирмы!» — заявил певец.

В декабре 2023 года Филипп Киркоров признался, что французский дом моды Balenciaga внес его в черный список. Исполнитель рассказал, что Balenciaga отказалась продавать ему свою одежду и аксессуары из-за поддержки президента России Владимира Путина.

Киркоров отметил, что пытался купить одежду Balenciaga в Дубае, но не смог. Однако исполнитель не сильно расстроился из-за отказа. По его мнению, найдутся другие бренды и дизайнеры, которые будут продавать ему свои вещи.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что намерен судиться с Balenciaga из-за этой ситуации. Юрист сравнил этот случай с ситуацией, когда человеку, похожему на еврея, отказали в продаже книги в Берлине 1935 года.

Ранее Соседов заявил, что шоу «Маска» не стали бы отменять из-за Киркорова.

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