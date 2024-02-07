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Александр Олешко рассказал, как относится к продолжению «Папиных дочек»

Актер Александр Олешко заявил, что «Папины дочки» полюбились многим семьям

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Александр Олешко, сыгравший Аллигатора в сериале «Папины дочки», рассказал aif.ru, что был рад сняться в продолжении популярного ситкома.

«Когда река чистая и вода в ней проточная, в нее можно входить и во второй, и в третий, и шестой раз. Так что поплавал я замечательно, получил удовольствие. Буду рад, если это продолжится. Потому что эта история зацепила уже нескольких поколений зрителей, которые полюбили этот сериал», — подчеркнул Олешко.

Он считает, что этот сериал может никогда не заканчиваться, так как тема взаимоотношений отцов и детей — вечная. Олешко выразил мнение, что многие россияне уже настолько привыкли следить за жизнью семьи Васнецовых, что считают их практически за домочадцев.

В сентябре 2023 года вышло продолжение сериала «Папины дочки». В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу пришлось самостоятельно воспитывать девочек.

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