Пригожин ответил на слухи об отмене концертов Орбакайте из-за дружбы с Киркоровым

Продюсер Иосиф Пригожин опроверг в беседе с Woman.ru, что отмены концертов Кристины Орбакайте происходят из-за дружбы с Филиппом Киркоровым.

Слух появился из-за того, что Киркоров посещал «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Пригожин назвал эту версию «чушью собачьей». Однако сам продюсер точной причины не знает. Он объяснил, что Орбакайте не дает комментариев по каким-либо вопросам, а также старается быть вне повестки.

Пригожин добавил, что не следит за социальными сетями Орбакайте.

«Я слежу только за внучкой и семьей в соцсетях, а за ней не слежу. Не знаю, чем она там живет, может, что-то сказала или написала, и вот последствия», — поделился продюсер.

Известно, что концерты Орбакайте отметили в Красноярске, Иркутске и Братске после обращения общественников.

В январе организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

Ранее Оскар Кучера резко поменял отношение к Орбакайте.