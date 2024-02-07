Звезда «Ликвидации» об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита»: «Это смешно просто»

Актриса Полина Агуреева возмутилась в беседе c aif.ru отменам спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главных ролях.

Агуреева назвала ситуацию «просто смешной и глупостью».

«Выходит какой-то фильм, который абсолютно русофобский, — и ничего. При этом запрещают спектакль, в котором нет никакой русофобии», — заявила актриса.

4 февраля 76.ru сообщил, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения». Она должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала спектакль был запланирован на 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

На спектакль пожаловались местные активисты. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Они заявили, что артисты проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине, при этом зарабатывая деньги в России.

Агуреева отметила, что очень любит коллегу Раппопорт, несмотря на ее позиции.

Ранее в Нижнем Новгороде отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова.