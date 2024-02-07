Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Звезда «Ликвидации» об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита»: «Это смешно просто»

Актриса Полина Агуреева назвала глупостью отмены спектакля «Эйнштейн и Маргарита»

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Актриса Полина Агуреева возмутилась в беседе c aif.ru отменам спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главных ролях.

Агуреева назвала ситуацию «просто смешной и глупостью».

«Выходит какой-то фильм, который абсолютно русофобский, — и ничего. При этом запрещают спектакль, в котором нет никакой русофобии», — заявила актриса.

4 февраля 76.ru сообщил, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения». Она должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала спектакль был запланирован на 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

На спектакль пожаловались местные активисты. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Они заявили, что артисты проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине, при этом зарабатывая деньги в России.

Агуреева отметила, что очень любит коллегу Раппопорт, несмотря на ее позиции.

Ранее в Нижнем Новгороде отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами