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Стало известно, сколько россиян посмотрели новый фильм «Мастер и Маргарита»

«КП»: 9% россиян посмотрели новый фильм «Мастер и Маргарита»

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АМЕДИА

Более половины (52%) россиян уже посмотрели или планируют посмотреть новый фильм «Мастер и Маргарита», показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

9% респондентов ответили, что уже успели познакомиться с картиной. Многим из них современная экранизация понравилась.

«Хороший фильм. Да, не совсем по тексту, но очень достойно. Воланд — прямо в 10-ку попадание, Маргарита — прямо «вау», все молодцы, с удовольствием, фильм посмотрела. Были опасения, что после книги и сериала [режиссера Владимира] Бортко разочаруюсь. Нет, не разочаровалась. Бегемоту отдельные аплодисменты», — поделилась респондентка.

Еще 8% ответили, что пока только планируют пойти в кинотеатр. 19% опрошенных хотят посмотреть экранизацию, когда ее начнут показывать по телевизору, 16% — в интернете. Оставшиеся 48% респондентов сообщили, что не планируют смотреть фильм, потому что боятся разочароваться в нем.

6 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина заработал более 1 миллиарда рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым российским фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Ранее режиссер Юрий Грымов объяснил скандал вокруг фильма «Мастер и Маргарита».

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