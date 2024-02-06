Виллу Софии Ротару в Ялте предложили отдать под Дворец бракосочетания

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель «Вилла София» певицы Софии Ротару. Об этом сообщает ТАСС.

Цеков считает, что стоит сделать Дворец бракосочетания из недвижимости Ротару. Причиной этому, по словам сенатора, стала «антироссийская позиция» певицы.

Вилла находится в центре Ялты. По словам бывшего концертного директора Ротару Сергея Лаврова, там нет отдельного въезда, территории, бассейна и личного пляжа. У артистки также есть недвижимость в Москве. Столичная квартира площадью 120 кв. м певицы находится на улице Зоологической.

5 февраля зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов предложил лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты».

По словам Резанова, предложение приняли на президиуме общины общим решением. Он заявил, что Ротару финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российской территорией, а после начала специальной операции поддержала украинскую армию.

Известно, что в день украинской армии певица поздравила военнослужащих ВСУ с днем святого Николая (христианский святой. — прим. ред.) специальной открыткой.

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